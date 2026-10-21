Пропавшего в Калининградской области четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым

В Калининградской области нашли мёртвым четырёхлетнего мальчика, гостившего у бабушки в Соболево. Тело ребёнка обнаружили вечером 20 октября после нескольких часов поисков. О трагедии сообщил Amber Mash.

Мальчик находился у бабушки в частном доме. Вечером ребёнок, предположительно, вышел во двор покормить кур, однако назад не вернулся. После пропажи ребёнка его родные обратились в полицию.

Поиски продолжались около трёх часов. Мальчик был обнаружен мёртвым в искусственном пруду. Следователи проводят проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит восстановить обстоятельства трагедии и установить точную причину смерти ребёнка.

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