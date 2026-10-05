В Кемерове нашли пропавшего 13-летнего подростка, полицейский заметил его в кафе

В Кемерове нашли 13-летнего подростка, который 3 октября ушёл из социального учреждения и не вернулся. Мальчика обнаружил сотрудник уголовного розыска в кафе быстрого питания, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

После заявления педагога полицейские начали поиски школьника. Они проверяли адреса его родственников и знакомых, места возможного появления, а ориентировку передали патрульным нарядам, в СМИ и соцсети.

Подростка нашли 5 октября около 18:00 в одном из районов города. Оперуполномоченный уголовного розыска заметил мальчика во время очередной проверки мест, где тот мог находиться.

После этого полицейские сообщили о местонахождении несовершеннолетнего его законным представителям. В МВД уточнили, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

Инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в Нижегородской области. В Дзержинске нашли живой девочку, которая двумя днями ранее ушла из приюта и не вернулась. Ребёнок пропал 27 сентября, после чего к поискам подключились волонтёры. Спустя два дня поисковики сообщили, что девочка найдена и с ней всё в порядке.