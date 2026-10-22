Две девочки 12 и 13 лет пропали в Краснодарском крае
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В Краснодарском крае пропали две девочки 12 и 13 лет. Они исчезли 21 октября в станице Октябрьской Крыловского района. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.
Обе школьницы худощавого телосложения, с чёрными волосами и тёмно-карими глазами. Рост 12-летней Арины составляет около 135 сантиметров, а 13-летней Карины — 130 сантиметров.
В день исчезновения девочки были одеты практически одинаково: на обеих были сине-фиолетовые ветровки, белые блузки и чёрные брюки.
Неизвестно, куда направлялись школьницы и когда их видели в последний раз. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении девочек, просят обратиться в полицию по номеру 102 или единому номеру экстренных служб 112.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярском крае завершились поиски двух школьниц девяти и 12 лет. Девочки пропали после прогулки в селе Чулым, однако вечером 4 октября самостоятельно вернулись домой. В региональном МВД подтвердили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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