Пропавшие в Красноярском крае школьницы сами вернулись домой

Две школьницы девяти и 12 лет, пропавшие в селе Чулым Красноярского края, самостоятельно вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении МВД.

Девочек разыскивали с утра 4 октября после заявления об их исчезновении. Накануне они ушли гулять и не вернулись, причём прежде подобных случаев не было.

«Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в полиции.

Сейчас со школьницами работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины их самовольного ухода.

К поисковой операции подключили полицейских, спасателей и волонтёров. Сотрудники обследовали окрестности села и близлежащие территории, опрашивали соседей, друзей и знакомых детей, а ориентировки передали наружным нарядам.

В Красноярском крае продолжается другая масштабная поисковая история. 4 октября Life.ru писал о новых возможных точках поисков семьи Усольцевых, пропавшей вместе с пятилетней дочерью в Кутурчинском Белогорье год назад. За это время спасатели и волонтёры провели более десяти поисковых операций, однако установить местонахождение семьи пока не удалось.