Друг Усольцевых назвал две версии появления следов, похожих на кровь

Друг пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых Валентин Дегтерёв назвал аif.ru две версии появления похожих на кровь пятен недалеко от места их исчезновения. Он допустил нападение диких животных либо конфликт путешественников с посторонними людьми.

Ранее Дегтерёв обратил внимание на красные пятна на фотографиях с поисков Усольцевых. Они находились возле тропы в направлении горы Мальвинки. При этом официально не установлено, что на снимках действительно запечатлена кровь или что эти следы имеют отношение к исчезнувшей семье.

Теперь внимание друга Усольцевых привлекла ещё одна деталь. По его словам, перед походом семья собиралась попариться в бане на турбазе, однако воспользовалась личной баней владельца, поскольку другая якобы находилась на ремонте. Позднее, утверждает Дегтерёв, эту постройку разобрали.

«Но, может, действительно напали звери, поэтому следы так близко к самому Кутурчину. Ещё одна версия — столкновение с маргинальными элементами, с которыми произошёл конфликт», — сказал он.

Доказательств ни одной из этих версий Дегтерёв не привёл. Следствие ранее называло приоритетным сценарием несчастный случай, хотя за год рассматривало в общей сложности семь версий исчезновения семьи, включая криминальную.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. Масштабные поиски результата не дали. В октябре прошлого года активную наземную фазу поисковой операции завершили, после чего специалисты продолжили выполнять отдельные точечные задачи. Весной и летом 2026 года обследование территории возобновляли, однако местонахождение семьи установить не удалось.

В сентябре друг семьи признался, что почти перестал надеяться найти Усольцевых спустя год после их исчезновения. По его мнению, время и сложные условия тайги могли уничтожить многие возможные следы. Ранее эксперт по выживанию допускал, что семья могла погибнуть от переохлаждения, а другие специалисты рассматривали версии падения в провал, нападения животных и встречи с посторонними людьми.