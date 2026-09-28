Год без единого следа: Следователи имеют 7 версий пропажи семьи Усольцевых

За год после исчезновения семьи Усольцевых следствие и участники поисков рассматривали семь основных версий случившегося. Приоритетной по-прежнему остаётся несчастный случай, о чём свидетельствуют материалы расследования.

Первоначально следователи проверяли возможное преступление, добровольный побег и трагедию в тайге. Криминальный сценарий не получил подтверждения из-за отсутствия следов нападения. Версию тайного отъезда за рубеж также посчитали маловероятной, поскольку личные документы супругов остались дома.

Позднее появились другие предположения. Допускалось, что туристы могли отравиться в лесу, столкнуться с медведями, попасть в секту либо стать жертвами похищения. Однако убедительных доказательств в пользу этих вариантов обнаружено не было.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью Красноярского края и с тех пор не выходили на связь.

Несмотря на масштабные поиски, установить местонахождение семьи не удалось. В Следственном комитете продолжают считать наиболее вероятным несчастный случай.

Ранее Life.ru сообщал, что сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не ведёт собственных поисков семьи, поскольку уверен, что родственников уже нет в районе Кутурчина. При этом он заявил, что продолжает ждать новостей о близких и не теряет надежды.