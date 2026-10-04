Две девочки бесследно исчезли в селе Чулым — отряд из 40 полицейских подняли по тревоге

Две девочки 9 и 12 лет, 2017 и 2014 годов рождения, ушли гулять в селе Чулым Красноярского края и не вернулись домой. На их поиски подняли по тревоге личный состав отдела МВД России «Балахтинско-Новоселовский».

Сообщение об исчезновении детей поступило в полицию утром 4 октября. Для поисков создали оперативные группы, всего к работе привлекли более 40 сотрудников ОВД, спасателей КГКУ «Спасатель» и волонтёров.

Сейчас полицейские устанавливают круг общения школьниц, опрашивают их знакомых и обследуют близлежащие населённые пункты. Ранее девочки из дома не уходили.

Обе пропавшие учатся в одной школе — в третьем и шестом классах. Семья старшей девочки ранее попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних и состоит на профилактическом учёте, сообщили в МВД.

Младшей на вид 9–10 лет, её рост около 118–120 сантиметров, волосы русые. Она была одета в розовый жилет и серый спортивный костюм. Старшей на вид 12–13 лет, рост около 146 сантиметров, волосы окрашены в рыжий цвет. На ней были бежевая толстовка, чёрные брюки и чёрные сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят обратиться в отделение полиции Новоселово по телефону 8 (39147) 91-3-75 или 02.

Ранее сегодня Life.ru рассказывал о завершении поисков отца и трёх дочерей на Красноярском водохранилище. Семья перестала выходить на связь после поездки на моторной лодке, однако одна из девочек позднее дозвонилась матери и сообщила, что с ними всё в порядке.