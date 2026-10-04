Поиск отца с дочками на Красноярском водохранилище свернули — они вышли на связь

Отец и три его дочери, которых искали на Красноярском водохранилище, вышли на связь. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

Одна из девочек позвонила маме и рассказала, что с ними всё в порядке. По её словам, семья находится в заливе Малое Дербино. Вернуться обратно отец с детьми планируют вечером. Об их возвращении на момент сообщения спасателей ещё не сообщалось.

Сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда прекратили поиски. Они возвращаются в подразделение.

Ранее Life.ru рассказывал о поисках 37-летнего мужчины и трёх его дочерей. Семья отправилась на моторной лодке в залив Бирюса. Близкие забили тревогу, когда отец с детьми не вышли на связь в назначенное время.