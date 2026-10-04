Отец с тремя дочерьми бесследно исчез на Красноярском водохранилище, идут поиски

На Красноярском водохранилище бесследно исчез отец с тремя дочерьми. В настоящее время их разыскивают спасатели. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 37-летний мужчина с тремя девочками отправился на моторной лодке в залив Бирюса. Близкие забили тревогу после того, как семья не вышла на связь в назначенное время. Точное местонахождение неизвестно. Спасатели прочёсывают местность в поисках пропавших.

Красноярское водохранилище образовано при строительстве Красноярской ГЭС. Один из крупнейших по объёму искусственных водоёмов в мире, в России занимает по этому показателю второе место. Площадь поверхности — 2000 км².

Ранее 25-летнюю мать троих детей, пропавшую в Красноармейском округе Челябинской области, нашли мёртвой в камышах между деревней Теренкуль и селом Алабуга. Поиски молодой женщины продолжались около суток. Точную причину смерти должна установить экспертиза, обстоятельствами трагедии занимается Следственный комитет.