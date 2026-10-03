Пропавшую мать троих детей нашли мёртвой в камышах под Челябинском

25-летнюю мать троих детей, пропавшую в Красноармейском округе Челябинской области, нашли мёртвой в камышах между деревней Теренкуль и селом Алабуга. Поиски молодой женщины продолжались около суток.

О её исчезновении волонтёры «ЛизаАлерт» сообщили 29 сентября. Добровольцы и другие участники поисков прочёсывали местность пешими группами. На следующий день отряд объявил, что женщину нашли погибшей.

По данным 74.RU, в ночь с 28 на 29 сентября женщина могла сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справиться с управлением и съехать в кювет. Источник издания предполагает, что после этого она отправилась пешком в сторону Теренкуля.

Тело обнаружили в камышах между Теренкулем и селом Алабуга. По информации издания, на нём были признаки переохлаждения. Точную причину смерти должна установить экспертиза, обстоятельствами трагедии занимается Следственный комитет.

У погибшей остались муж и трое детей. Волонтёры поискового отряда выразили соболезнования её родным и близким.

В Челябинской области в этом году уже происходила похожая трагедия. В феврале пропавшую 19-летнюю Елизавету Овчинникову нашли мёртвой в лесу в полутора километрах от посёлка Зауральского. По предварительным данным, признаков преступления тогда не обнаружили, а одной из основных версий стала гибель от переохлаждения.