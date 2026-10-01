В пруду Приморского парка Победы в Петербурге нашли тело пропавшего парня

Тело 23-летнего Петра Королёва обнаружено в пруду Приморского парка Победы в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru, друзья пропавшего опознали погибшего. Молодой человек перестал выходить на связь 25 сентября после посещения бара на Крестовском острове, откуда возвращался домой.

Отец погибшего рассказал, что сын был на посиделках с коллегами, а его исчезновение стало шоком для близких и знакомых. Следствие восстановило последние часы жизни Королёва благодаря записям камер видеонаблюдения ресторана.

На кадрах видно, как молодой человек направился в сторону Приморского парка Победы, дошёл до пруда, после чего его следы теряются. Рядом с баром были найдены очки Петра, что может свидетельствовать о дезориентации или несчастном случае. В день исчезновения он был одет в серую рубашку и голубые джинсы, по этим приметам его и искали волонтёры и полиция.

А ранее Life.ru писал, что в Краснодаре уже на протяжении нескольких суток ищут подростка после встречи с двумя девочками. Вечером Феликс позвонил отцу и попросил разрешения побыть с друзьями до десяти вечера. После этого подросток перестал выходить на связь.