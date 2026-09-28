Отпросился к девочкам и пропал: В Краснодаре третьи сутки ищут 15-летнего подростка

В Краснодаре третьи сутки продолжаются поиски 15-летнего Феликса Васильева, который вечером 26 сентября ушёл гулять и не вернулся домой. Последний раз подростка видели в районе ЖК «Самолёт», где он попрощался с двумя девочками.

Около 20:00 Феликс позвонил отцу и попросил разрешения побыть с друзьями до десяти вечера. После этого подросток перестал выходить на связь.

По информации волонтёров, перед исчезновением конфликтов с семьёй у него не было. Но два года назад Феликс уже уходил из дома после ссоры с отцом, однако тогда самостоятельно вернулся на следующее утро. Во время нынешних поисков очевидцы сообщали, что якобы видели подростка на Красной площади и возле церкви на Западном обходе.

Похожие поиски недавно завершились благополучно в Брянске. В начале сентября там нашли живым 14-летнего школьника, который пропал после занятий и не выходил на связь три дня. К поискам подростка подключались волонтёры и правоохранители. После его обнаружения поисково-спасательный отряд сообщил о завершении операции и поблагодарил всех, кто помогал распространять ориентировки.