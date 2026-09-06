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Опубликовано 6 сентября, 16:21

Три дня поисков позади: В Брянске нашли пропавшего подростка

В Брянске нашли 14-летнего школьника, пропавшего после школы три дня назад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пропавшего 4 сентября в Брянске 14-летнего школьника нашли живым. О завершении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо за помощь в поиске и распространении информации!» — говорится в сообщении.

Исчезновение подростка произошло 4 сентября после занятий в школе, расположенной в Советском районе Брянска. В тот день несовершеннолетний житель Брянского района домой не вернулся. На протяжении трёх дней местонахождение школьника устанавливали сотрудники Следственного комитета по Брянской области и оперативники уголовного розыска полиции. Связаться с подростком всё это время не удавалось. Его телефон был недоступен для звонков, а сам школьник не отвечал на попытки связаться с ним.

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Ранее полицейские и следователи нашли 21-летнюю Диану, которая до этого пропала в Твери. После этого девушка встретилась со своим женихом Фёдором, и вместе они отправились домой. К поискам подключались не только местные правоохранители.

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Милена Скрипальщикова
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