Три дня поисков позади: В Брянске нашли пропавшего подростка

Пропавшего 4 сентября в Брянске 14-летнего школьника нашли живым. О завершении поисков сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо за помощь в поиске и распространении информации!» — говорится в сообщении.

Исчезновение подростка произошло 4 сентября после занятий в школе, расположенной в Советском районе Брянска. В тот день несовершеннолетний житель Брянского района домой не вернулся. На протяжении трёх дней местонахождение школьника устанавливали сотрудники Следственного комитета по Брянской области и оперативники уголовного розыска полиции. Связаться с подростком всё это время не удавалось. Его телефон был недоступен для звонков, а сам школьник не отвечал на попытки связаться с ним.

Ранее полицейские и следователи нашли 21-летнюю Диану, которая до этого пропала в Твери. После этого девушка встретилась со своим женихом Фёдором, и вместе они отправились домой. К поискам подключались не только местные правоохранители.