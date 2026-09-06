Полицейские помогли 79-летнему петербуржцу, который числился пропавшим без вести

В Петербурге в ночь на 6 сентября экипаж ДПС помог 79-летнему мужчине, который подошёл к патрульной машине и попросил о помощи. За рулём находились младший лейтенант полиции Александр Юдин и старший лейтенант полиции Дамир Ахунов.

Правоохранители сразу осмотрели пенсионера, оказали ему первую доврачебную помощь и вызвали бригаду скорой. Выяснилось, что мужчина уже несколько дней числился пропавшим без вести.

Скорая доставила петербуржца в Елизаветинскую городскую больницу. По словам медиков, угрозы для жизни нет, пациенту оказывают всю необходимую помощь, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее петербургские врачи спасли маму и малыша, приняв роды в машине. Супруг вёз женщину в перинатальный центр, но по пути они попали в пробку. Ребёнок решил появиться на свет, не дожидаясь роддома.