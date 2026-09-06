Пропавшую за две недели до свадьбы девушку из Твери нашли в полиции и вернули жениху

Пропавшую в Твери 21-летнюю Диану нашли сотрудники полиции и Следственного комитета. Девушка встретилась со своим женихом Фёдором, после чего пара отправилась домой. К поискам невесты подключались правоохранители Северной Осетии.

Сотрудники полиции выяснили, что родственники Дианы находятся в Москве, и передали информацию столичным коллегам. Московские полицейские связались с семьёй девушки и сообщили, что её разыскивают, пишет Telegram-канал Baza.

Пропавшую невесту нашли и вернули жениху. Видео © Telegram / Baza

После этого родственники вместе с Дианой сами пришли в отдел полиции. Они дали объяснения и подтвердили, что всё это время девушка находилась у них. Диану отпустили и извинились.

Затем полицейские связались с её женихом Фёдором. Молодой человек рассказал, что они наконец встретились и теперь вместе возвращаются домой. Пара продолжит готовиться к свадьбе. Фёдор также надеется, что родственники Дианы примут его в семью.

Ранее Фёдор рассказал об исчезновении своей 21-летней невесты. По его словам, родственники девушки выступали против их отношений и угрожали ей. Диану похитили, когда она возвращалась из магазина вместе с бабушкой жениха. Возле дома несколько мужчин схватили девушку и силой посадили в автомобиль, который зарегистрирован на её родственников. После этого бабушка Фёдора обратилась в полицию. Правоохранители начали искать Диану.