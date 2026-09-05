Полиция и осетинский омбудсмен включились в дело с похищением девушки во Владикавказ

Полиция Тверской области проводит проверку информации о похищении 21-летней девушки и её принудительном вывозе во Владикавказ, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — сказали в ведомстве.

Также уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев обратился к правоохранителям с просьбой организовать проверку после публикации. Сообщалось, что 2 сентября в Твери неизвестные похитили девушку, применили к ней физическое насилие и высказывали угрозы, после чего вывезли во Владикавказ.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — сообщили в полиции.

Напомним, в Твери жених Фёдор рассказал Baza, что родственники его 21-летней невесты Дианы, которые были против их отношений и угрожали ей, 2 сентября силой увезли девушку прямо от дома за две недели до свадьбы, когда она возвращалась из магазина с его бабушкой. По словам Фёдора, несколько мужчин схватили Диану и затолкали в автомобиль, зарегистрированный на её родственников, после чего бабушка обратилась в полицию.