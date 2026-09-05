«Зарежем за позор»: Невесту похитили перед свадьбой в Твери, чтобы она не вышла замуж

В Твери родственники 21-летней девушки силой увезли её прямо от дома за две недели до свадьбы. Об этом Baza рассказал жених девушки Фёдор. По его словам, до этого родные были категорически против отношений и неоднократно угрожали невесте.

Родственники похитили невесту за две недели до свадьбы в Твери. Видео © Baza

Фёдор утверждает, что встречался с Дианой около года. 12 августа она ушла из дома в Москве после конфликтов с семьёй и приехала к нему. Вскоре пара перебралась в Тверь и назначила свадьбу на 15 сентября.

По словам молодого человека, после этого родственники Дианы стали искать её, звонить паре и приезжать по их адресу. Фёдор утверждает, что девушке угрожали расправой из-за того, что она якобы «посрамила честь семьи».

Сам инцидент произошёл 2 сентября. Как рассказывает Фёдор, Диана возвращалась из магазина вместе с его бабушкой, когда около дома к ней подбежали несколько мужчин. Они якобы схватили девушку, силой затолкали в автомобиль и увезли.

Бабушка молодого человека после произошедшего обратилась в полицию. По словам Фёдора, правоохранители установили, что автомобиль зарегистрирован на родственников Дианы. Местонахождение Дианы и её собственная версия произошедшего неизвестны.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в Москве, где родственников также заподозрили в похищении девушки перед свадьбой из-за неприязни к её жениху. Тогда мужчина обратился в полицию и попросил проверить, не удерживают ли его невесту против её воли. Правоохранители начали проверку и устанавливали обстоятельства произошедшего.