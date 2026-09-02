Похищенная в Мексике россиянка Романова вернулась к семье в тяжёлом состоянии

Россиянка Кристина Романова, которую спустя три года вернули из Мексики в Россию, приехала к семье в тяжёлом состоянии. Об этом её мать Марина Романова рассказала во время общения с kp.ru.

По словам женщины, сейчас дочери предстоит восстанавливать здоровье, оформлять документы и заново адаптироваться к жизни с родными.

Как рассказала Марина Романова, после возвращения из приюта Кристина сначала общалась с ней только на испанском языке, но позже смогла перейти на русский. Девушка также пожаловалась на плохое самочувствие после лечения препаратами, которые ей назначали во время пребывания в мексиканском учреждении.

По словам матери, сейчас Кристина принимает несколько препаратов в день, однако семья пытается разобраться в назначениях и выяснить, насколько необходимым было такое лечение. Также девушка постепенно снижает дозировку под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что Кристину забрали из школы в Мехико в 2023 году после заявления о предполагаемом насилии в семье. Российская пианистка Марина Романова долго добивалась возвращения дочери, заявляя, что опасалась за её судьбу. 18-летнюю девушку вернули в Россию спустя почти три года. По словам матери, за это время семья не имела полной информации о её жизни и состоянии.