Три года ада: Похищенную в Мексике дочь петербургской пианистки удалось вернуть в семью

История с пропажей дочери петербургской пианистки в Мексике завершилась благополучно, девушка вернулась на Родину. Об этом сообщает консульский отдел РФ.

Разбирательства начались в 2023 году. Несовершеннолетняя Кристина Романова заявила в местные органы опеки DIFEM о насилии в семье, после чего её изъяли у родителей. Приёмная мать, пианистка Марина Романова, все обвинения отвергала.

Родственники организовали собственное расследование. По их версии, на побег и ложный донос девочку подтолкнул парень из Тихуаны, с которым она познакомилась в интернете. Близкие посчитали это схемой похищения, распространённой в регионе.

После совершеннолетиния девушка могла бесследно исчезнуть, поэтому семья продолжала поиски. За три года мать виделась с дочерью лишь пару раз. Во время одной из таких встреч выяснилось, что Кристина уже пережила аборт.

К процессу подключился МИД. Дипломаты всё это время содействовали организации встреч матери с ребёнком. Теперь повзрослевшая Кристина наконец воссоединилась с родными. На фотографии они с мамой впервые за долгое время сидят рядом.

«Выражаем особую признательность всем коллегам из российских и мексиканских компетентных органов, принимавшим участие в совместной работе по защите законных прав российской гражданки», — заявили в дипмиссии.