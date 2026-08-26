Три года ада: Похищенную в Мексике дочь петербургской пианистки удалось вернуть в семью
Дочь петербургской пианистки спустя три года разлуки вернулась в семью в Мексике
Обложка © Telegram / Консульский отдел Посольства России в Мексике
История с пропажей дочери петербургской пианистки в Мексике завершилась благополучно, девушка вернулась на Родину. Об этом сообщает консульский отдел РФ.
Разбирательства начались в 2023 году. Несовершеннолетняя Кристина Романова заявила в местные органы опеки DIFEM о насилии в семье, после чего её изъяли у родителей. Приёмная мать, пианистка Марина Романова, все обвинения отвергала.
Родственники организовали собственное расследование. По их версии, на побег и ложный донос девочку подтолкнул парень из Тихуаны, с которым она познакомилась в интернете. Близкие посчитали это схемой похищения, распространённой в регионе.
После совершеннолетиния девушка могла бесследно исчезнуть, поэтому семья продолжала поиски. За три года мать виделась с дочерью лишь пару раз. Во время одной из таких встреч выяснилось, что Кристина уже пережила аборт.
К процессу подключился МИД. Дипломаты всё это время содействовали организации встреч матери с ребёнком. Теперь повзрослевшая Кристина наконец воссоединилась с родными. На фотографии они с мамой впервые за долгое время сидят рядом.
«Выражаем особую признательность всем коллегам из российских и мексиканских компетентных органов, принимавшим участие в совместной работе по защите законных прав российской гражданки», — заявили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. 2,5 года накачивали наркотиками и насиловали. МИД РФ обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной россиянки.
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