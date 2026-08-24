Пропавшую два дня назад россиянку нашли живой в Бангкоке
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Двухдневные поиски 20-летней россиянки в Таиланде завершились благополучно. Девушку обнаружили живой и невредимой в одном из кондоминиумов Бангкока, сообщает The Pattaya News со ссылкой на туристическую полицию.
Тревогу поднял брат Анны по имени Кирилл. Он обратился в участок На-Джомтьен после того, как 21 августа сестра перестала выходить на связь.
К поискам подключились туристическая полиция Паттайи и местные правоохранители. Вскоре они установили, что россиянка самостоятельно уехала в Бангкок и остановилась в жилом комплексе в районе Пхетчабури-Рама.
Никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Как выяснили полицейские, она добровольно гостила у знакомых, но не сообщила семье о смене места проживания.
Жизни и здоровью туристки ничего не угрожает. Обнаружить её удалось 23 августа, спустя двое суток после исчезновения.
Ранее Life.ru рассказывал об исчезновении 19-летней студентки из Чебоксар, которая перестала выходить на связь после поездки в Азию. Отец подал заявление о пропаже 12 августа. Девушка, обучающаяся в нижегородском вузе, в конце мая прибыла в Пекин как туристка, однако, по данным российского посольства, покинула КНР уже 21 мая, использовав страну как транзитный пункт, и направилась в Таиланд.
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