Пропавшую два дня назад россиянку нашли живой в Бангкоке

Двухдневные поиски 20-летней россиянки в Таиланде завершились благополучно. Девушку обнаружили живой и невредимой в одном из кондоминиумов Бангкока, сообщает The Pattaya News со ссылкой на туристическую полицию.

Тревогу поднял брат Анны по имени Кирилл. Он обратился в участок На-Джомтьен после того, как 21 августа сестра перестала выходить на связь.

К поискам подключились туристическая полиция Паттайи и местные правоохранители. Вскоре они установили, что россиянка самостоятельно уехала в Бангкок и остановилась в жилом комплексе в районе Пхетчабури-Рама.

Никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Как выяснили полицейские, она добровольно гостила у знакомых, но не сообщила семье о смене места проживания.

Жизни и здоровью туристки ничего не угрожает. Обнаружить её удалось 23 августа, спустя двое суток после исчезновения.