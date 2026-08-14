Пропавшая в Китае студентка из Чебоксар вылетела в Таиланд ещё 21 мая

19-летняя уроженка Чебоксар, о пропаже которой в Китае сообщалось ранее, покинула территорию КНР ещё 21 мая. Данные предоставили в российском посольстве.

По информации консульского отдела, отец студентки лично обратился к дипломатам. Местные миграционные органы установили, что девушка использовала Пекин как транзитный пункт, после чего отправилась в Таиланд.

Ранее в МВД Чувашии рассказали РИА «Новости», что заявление от родителя поступило 12 августа. По словам мужчины, его дочь уехала в китайскую столицу в конце мая с туристическими целями.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обращения семьи. Однако связь с путешественницей к тому моменту уже была потеряна.

Волонтёры, работающие в Таиланде, также подтвердили: родные просили помочь в поисках. Лидер одной из групп российских добровольцев Светлана Шерстобоева сообщила, что девушка перестала выходить на связь с близкими после перелёта из КНР.

Сейчас остаётся неизвестным, где именно находится студентка и что происходило с ней после прибытия в Таиланд. Официальных комментариев от таиландской стороны пока не поступало.