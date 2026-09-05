Петербургские врачи спасли маму и малыша, приняв роды в машине

Экстренные роды прямо в салоне автомобиля пережила многодетная петербурженка Анастасия Дорофеева. Супруг вёз её в Перинатальный центр №10, но по пути они попали в пробку. Малыш решил появиться на свет, не дожидаясь роддома.

На помощь семье пришли инспекторы ГАИ, которые включили мигалки и сопроводили машину до медицинского учреждения. Однако дойти до приёмного покоя роженица не успела. Врачи выбежали к автомобилю и приняли роды прямо на улице.

«Очень хорошо и слаженно сработали, вышла женщина. Она спокойно отреагировала на всё и приняла меры, буквально через пару минут ребёнок уже был у меня на груди», — поделилась счастливая мама в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Врач акушер-гинеколог родильного дома №10 Анна Караваева отметила, что в таких ситуациях у медиков остаются считанные минуты, чтобы спасти жизнь матери и ребёнка. Она призвала будущих мам на последних сроках беременности внимательно следить за собой и при первых признаках родов немедленно ехать в медучреждение, не дожидаясь осложнений.

Ранее актёр Стас Румянцев в одиночку принял роды у жены по пути в клинику. Пара планировала появление ребёнка в больнице с видом на Тихий океан, однако малыш решил не ждать.