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Опубликовано 4 октября, 06:50

Береговая охрана США нашла обломки пропавшего медицинского самолёта

Обложка © US Coast Guard

Обложка © US Coast Guard

Обломки пропавшего медицинского самолёта нашли у побережья Нантакета, однако шесть человек, находившихся на борту, пока не обнаружены. Береговая охрана США продолжает поисковую операцию, сообщается в заявлении ведомства.

Связь с Gulfstream G100, следовавшим с Бермуд в Бостон, была потеряна около 02:00 в субботу. Федеральное управление гражданской авиации США передало информацию об исчезновении воздушного судна береговой службе. На борту находились четыре гражданина Канады и два гражданина Бермуд. Их ближайших родственников уже уведомили.

Поиски ведут экипажи самолётов и вертолётов Береговой охраны и Национальной гвардии Нью-Йорка, а также экипаж катера William Sparling и спасательные лодки со станции Брант-Пойнт. За примерно 27 часов поисков специалисты обследовали акваторию площадью 1644 квадратных мили. Операция продолжается.

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А ранее число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 19 после обнаружения тела ещё одного погибшего. Спасатели нашли погибшего в субботу во время продолжающейся поисковой операции. Теперь специалистам предстоит установить его личность с помощью ДНК-экспертизы. Ещё девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Работы в районе катастрофы продолжаются, параллельно следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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Тимур Хингеев
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