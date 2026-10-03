Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 17:26

Число жертв растёт: После крушения парома у Кипра нашли ещё одного погибшего

Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 19

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 19 после обнаружения тела ещё одного погибшего. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра турко-кипрской администрации.

Спасатели нашли погибшего в субботу во время продолжающейся поисковой операции. Теперь специалистам предстоит установить его личность с помощью ДНК-экспертизы.

Ещё девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Работы в районе катастрофы продолжаются, параллельно следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В рамках расследования под стражей остаются несколько фигурантов, среди которых капитан судна. Других новых подробностей власти пока не сообщили.

Пробоину затонувшего у Кипра парома FiloJet перед крушением заделали силиконом
Пробоину затонувшего у Кипра парома FiloJet перед крушением заделали силиконом

Напомним, крушение катамарана FiloJet произошло 30 августа недалеко от Кирении. Паром перевернулся после выхода в море и впоследствии полностью затонул на глубине 514 метров. На борту находились 267 человек, большинство из них удалось спасти. После катастрофы поисковые группы продолжили работу в море, а число погибших постепенно росло.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • кипр
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar