Число жертв растёт: После крушения парома у Кипра нашли ещё одного погибшего

Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 19 после обнаружения тела ещё одного погибшего. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра турко-кипрской администрации.

Спасатели нашли погибшего в субботу во время продолжающейся поисковой операции. Теперь специалистам предстоит установить его личность с помощью ДНК-экспертизы.

Ещё девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Работы в районе катастрофы продолжаются, параллельно следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В рамках расследования под стражей остаются несколько фигурантов, среди которых капитан судна. Других новых подробностей власти пока не сообщили.

Напомним, крушение катамарана FiloJet произошло 30 августа недалеко от Кирении. Паром перевернулся после выхода в море и впоследствии полностью затонул на глубине 514 метров. На борту находились 267 человек, большинство из них удалось спасти. После катастрофы поисковые группы продолжили работу в море, а число погибших постепенно росло.