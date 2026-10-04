Эксперт Попов: Следы Усольцевых следует искать у туристических ориентиров

Поисковые группы могут найти новые зацепки в поисках пропавшей семьи Усольцевых в районе популярных туристических точек и на подходах к ним, даже если привычная тропа там практически не просматривается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края Владимира Попова.

По его словам, при самостоятельных походах люди обычно движутся не случайно, а к каким-либо примечательным местам. Такими ориентирами становятся вершины, скалы и другие объекты, ради которых туристы выбирают конкретный маршрут. Поэтому при поиске семьи Усольцевых имеет смысл учитывать не только предполагаемое направление их движения, но и места, которые могли заинтересовать их по дороге.

Особенность местности может усложнить обнаружение самого маршрута. На курумах — участках, покрытых крупными камнями, — следы прохода людей зачастую теряются среди россыпи. При этом туристы используют каменные пирамидки как ориентиры, а иногда оставляют собственные метки. Попов считает, что такие признаки тоже могут помочь восстановить возможный путь семьи.

Определять зону поиска, по его словам, следует с учётом расстояния, которое Усольцевы потенциально могли преодолеть пешком. После этого проверяются предполагаемые точки маршрута и пространство между ними.

Ранее гид в Красноярском крае заявил, что с семьёй Усольцевых, бесследно пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, вполне мог произойти несчастный случай. По его словам, поиски в районе осложняют скалы, горные реки, камни, тайга и сложный рельеф. Даже крупным отрядам добровольцев физически трудно обследовать такую территорию полностью. Гид также не согласился с утверждениями о том, что пропасть в этой местности бесследно невозможно. По его мнению, такие выводы могут делать люди, которые сами не были в Кутурчинском Белогорье.