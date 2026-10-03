Надо знать это место: Гид ответил на споры об исчезновении семьи Усольцевых

С семьёй Усольцевых, бесследно пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, вполне мог произойти несчастный случай. Такое мнение высказал ТАСС гид по данной местности Алексей Исиченко.

По его словам, поиски в районе осложняют скалы, горные реки, камни, тайга и сложный рельеф. Даже крупным отрядам добровольцев физически трудно обследовать такую территорию полностью.

«Несчастный случай в Кутурчине вполне мог быть. Они могли просто потеряться там, и физически сложно найти их даже огромными отрядами волонтёров. Потому что масштаб гигантский и сложный рельеф», — сказал Исиченко.

Гид также не согласился с утверждениями о том, что пропасть в этой местности бесследно невозможно. По его мнению, такие выводы могут делать люди, которые сами не были в Кутурчинском Белогорье и не учитывают особенности района.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и маленькая дочь пропали во время похода в конце сентября 2025 года. Масштабные поиски с участием около 1,5 тысячи человек результата не дали. Расследование уголовного дела продолжается, а приоритетной версией остаётся несчастный случай.

Ранее бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дела Андрея Чикатило, озвучил новую версию исчезновения Усольцевых. По его мнению, семья могла стать жертвой преступления после случайного конфликта. Из-за резко испортившейся погоды Усольцевы могли свернуть с маршрута, добраться до одного из ближайших населённых пунктов и стать жертвами преступления.