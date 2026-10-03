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Опубликовано 3 октября, 04:15

Надо знать это место: Гид ответил на споры об исчезновении семьи Усольцевых

Исиченко: Несчастный случай с Усольцевыми отрицают только не бывшие в Кутурчине

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

С семьёй Усольцевых, бесследно пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года, вполне мог произойти несчастный случай. Такое мнение высказал ТАСС гид по данной местности Алексей Исиченко.

По его словам, поиски в районе осложняют скалы, горные реки, камни, тайга и сложный рельеф. Даже крупным отрядам добровольцев физически трудно обследовать такую территорию полностью.

«Несчастный случай в Кутурчине вполне мог быть. Они могли просто потеряться там, и физически сложно найти их даже огромными отрядами волонтёров. Потому что масштаб гигантский и сложный рельеф», — сказал Исиченко.

Гид также не согласился с утверждениями о том, что пропасть в этой местности бесследно невозможно. По его мнению, такие выводы могут делать люди, которые сами не были в Кутурчинском Белогорье и не учитывают особенности района.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и маленькая дочь пропали во время похода в конце сентября 2025 года. Масштабные поиски с участием около 1,5 тысячи человек результата не дали. Расследование уголовного дела продолжается, а приоритетной версией остаётся несчастный случай.

Друг Усольцевых назвал две версии появления следов, похожих на кровь
Друг Усольцевых назвал две версии появления следов, похожих на кровь

Ранее бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дела Андрея Чикатило, озвучил новую версию исчезновения Усольцевых. По его мнению, семья могла стать жертвой преступления после случайного конфликта. Из-за резко испортившейся погоды Усольцевы могли свернуть с маршрута, добраться до одного из ближайших населённых пунктов и стать жертвами преступления.

Истории исчезновений, поисковых операций и других резонансных случаев — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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