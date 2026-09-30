«Зашли в какой-то дом»: Ловивший Чикатило следователь озвучил новую версию исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых, бесследно пропавшая год назад в Красноярском крае, могла стать жертвой преступления после случайного конфликта. Такую версию высказал бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дела Андрея Чикатило.

По его предположению, из-за резко испортившейся погоды семья могла свернуть с маршрута и добраться до одного из ближайших населённых пунктов.

«Я думаю, они добрались до ближайшего населённого пункта и зашли в какой-то дом, откуда больше не вышли. Полагаю, они могли стать жертвами преступления. Скорее всего, возник конфликт», — заявил Яндиев.

При этом бывший следователь признал, что возможный мотив ему неизвестен. Он считает, что правоохранителям стоит дополнительно проверить населённые пункты, расположенные в районе маршрута семьи.

Ранее Life.ru рассказывал о семи версиях исчезновения семьи Усольцевых, которые рассматривались за год поисков. Среди них были несчастный случай, преступление, добровольный побег, нападение диких животных и похищение. При этом убедительных доказательств криминального сценария пока не найдено, а основной версией следствия остаётся трагедия в тайге.