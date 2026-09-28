Волонтёры надеются найти новые зацепки в поисках Усольцевых в октябре

Осенью может появиться реальный шанс обнаружить следы семьи Усольцевых, бесследно пропавших в тайге год назад. Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на волонтёров, летние поиски осложнялись густой растительностью, а зимой территорию заносило снегом, что делало обследование местности практически невозможным.

С наступлением осени обзор значительно улучшается, что облегчает работу поисковых групп, и добровольцы надеются найти новые зацепки уже в октябре.

За прошедший год следователи и волонтёры проработали множество версий исчезновения семьи. Среди основных гипотез рассматривались несчастный случай, падение в расщелину или заброшенный шурф, нападение диких животных, а также криминальный след.

Однако ни одна из этих версий пока не получила подтверждения, а отсутствие каких-либо материальных улик или свидетельств оставляет дело в статусе нераскрытого, несмотря на масштабные поисковые мероприятия.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью 28 сентября 2025 года отправились в поход в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время семья перестала выходить на связь. Сейчас следствие и участники поисков допускают семь основных версий случившегося. Основная — несчастный случай. При этом сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не намерен юридически признавать мать, отчима и младшую сестру умершими. Он продолжает ждать их возвращения.