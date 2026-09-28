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Регион
Опубликовано 28 сентября, 11:37

СК исключил версию выезда пропавших Усольцевых за границу

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Следствие исключило версию о том, что пропавшая под Красноярском семья Усольцевых выехала за границу. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Данных, указывающих на умышленное исчезновение туристов, не установлено», — сказал собеседник.

Поездка к посёлку Кутурчин для пешего похода, как установило следствие, была заранее согласована всеми членами семьи. Основной версией произошедшего следствие по-прежнему считает несчастный случай. При этом криминальную версию в СК пока не исключают.

Юрист Соловьёв: Усольцевы не смогли бы долго скрываться за границей
Юрист Соловьёв: Усольцевы не смогли бы долго скрываться за границей

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью 28 сентября 2025 года отправились в поход в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время семья перестала выходить на связь. Сейчас следствие и участники поисков допускают семь основных версий случившегося. Основная — несчастный случай. При этом сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не намерен юридически признавать мать, отчима и младшую сестру умершими. Он продолжает ждать их возвращения.

Истории исчезновений, поисковых операций и других резонансных случаев — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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