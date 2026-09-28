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Опубликовано 27 сентября, 23:04

Сын Усольцевых отказался подавать в суд о признании семьи умершей

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не намерен юридически признавать мать, отчима и младшую сестру умершими, несмотря на то, что семья исчезла почти год назад. Об этом он сообщил ТАСС, объяснив решение своей верой в то, что родственники могут быть живы.

«Будет лицемерно подавать в суд на признание моих родителей умершими, если я искренне верю, что они живы», — утверждает Баталов.

Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. С тех пор данных об их местонахождении нет. Уголовное дело об исчезновении семьи продолжает расследоваться. Точный маршрут до сих пор не установлен. Последний раз их видели на туристической базе перед походом. В рамках расследования следователи опросили более 120 человек.

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Ранее адвокат заявил, что уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае могут прекратить только после того, как следствие достоверно исключит криминальную версию. Предельного срока для расследования подобных дел нет. При необходимости его могут продлевать председатель СК или его заместители. Сын Усольцевых отметил, что не ведёт самостоятельных поисков семьи, поскольку уверен, что её уже нет в районе посёлка Кутурчин.

Больше материалов о поисках пропавших людей и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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