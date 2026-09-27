Юрист объяснил, при каких условиях закроют дело о пропаже семьи Усольцевых

Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае могут прекратить только после того, как следствие достоверно исключит криминальную версию. Об этом ТАСС сообщил адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.

По его словам, расследование может продолжаться столько, сколько потребуется. Если следователи выполнят все возможные действия и не получат новых данных, производство могут приостановить, а затем вновь возобновить при появлении оснований.

«Срок следствия может продлеваться при необходимости, либо, если на текущий момент всё возможное выполнено, может быть приостановлено, а впоследствии возобновлено. Прекращено такое дело может быть только в том случае, если будет достоверно установлено, что пропажей людей стало не преступление, а иные причины — несчастный случай, нападение животных, может, вообще живы и где-то прячутся», — сообщил Кравченко.

Эксперт уточнил, что предельного срока для расследования подобных дел нет. При необходимости его могут продлевать председатель Следственного комитета России или его заместители.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в районе урочища Буратинка возле посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. После этого семья перестала выходить на связь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту их безвестного исчезновения.

Точный маршрут Усольцевых до сих пор не установлен. Последний раз их видели на туристической базе перед походом. В рамках расследования следователи опросили более 120 человек, среди которых родственники, знакомые семьи, сотрудники турбазы и водители, находившиеся в этом районе.

Ранее сообщалось, что сын Ирины Усольцевой Данил Баталов не ведёт самостоятельных поисков родственников. Он заявил, что не верит в их нахождение в районе Кутурчина и считает, что остаётся только ждать новых данных. Последние масштабные поисковые мероприятия проходили в июне 2026 года, но следов семьи тогда не обнаружили. Следствие в качестве одной из основных рассматривает версию несчастного случая, при этом криминальный сценарий полностью не исключает.