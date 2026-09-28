Юрист Соловьёв: Усольцевы не смогли бы долго скрываться за границей

Семья Усольцевых в случае переезда за границу вряд ли смогла бы долго оставаться незамеченной. Такое мнение о Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери высказал заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьёв, пишет РИА «Новости».

Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года после того, как отправились в поход недалеко от посёлка Кутурчин. Вместе с супругами и ребёнком находилась собака породы корги.

«Если семья Усольцевых, допустим, сменила место или страну проживания, то рано или поздно, они будут обнаружены, долго скрываться бесследно они не смогли бы», — сказал Соловьёв.

Юрист пояснил, что в России и ряде других стран действуют системы, которые помогают выявлять разыскиваемых людей. По его мнению, длительное время обходить такие механизмы было бы сложно.

Соловьёв также предположил, что следователи проверили местонахождение загранпаспортов членов семьи. Кроме того, правоохранители, по его словам, должны были установить, использовал ли кто-либо эти документы для пересечения российской границы.

Следствие пока считает несчастный случай основной версией исчезновения Усольцевых. При этом правоохранительные органы не исключают и криминальный сценарий.

За год после исчезновения Усольцевых поисковые операции в районе Кутурчина проводили 11 раз. Первые масштабные работы продолжались около двух недель, в них участвовали более 1,5 тыс. спасателей, сотрудников правоохранительных органов и волонтёров. В 2026 году поиски несколько раз возобновляли зимой, весной и летом. В июне специалисты нашли обломок палки для скандинавской ходьбы, однако экспертиза не выявила на нём генетических следов членов семьи. Ни одна из проведённых операций пока не позволила установить местонахождение Усольцевых.