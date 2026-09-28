За год на месте пропажи Усольцевых провели более 10 поисковых операций

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае год назад, за это время возобновляли 11 раз. Ни одна из операций не позволила установить местонахождение супругов и их пятилетней дочери. Такие данные ТАСС получил после анализа сведений правоохранительных органов и экстренных служб.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью 28 сентября 2025 года отправились в поход в урочище Буратинка возле посёлка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время семья перестала выходить на связь.

Первые поиски стали крупнейшими в истории Красноярского края. В них участвовали более 1,5 тыс. человек — сотрудники экстренных и правоохранительных служб, а также волонтёры из разных регионов России. Операция продолжалась около двух недель и завершилась 12 октября без результата. Координатор красноярского отделения «ЛизаАлерт» Игорь Дубровский позднее отмечал, что активные поиски начались только через три дня после исчезновения семьи.

После завершения масштабной операции профессиональные спасатели несколько раз возвращались в район Кутурчина. Новые поиски прошли 18 и 24 октября 2025 года, а затем ещё раз в середине ноября. В 2026 году Усольцевых искали 30–31 января, в апреле и дважды в мае.

Очередная крупная операция проходила с 4 по 9 июня. В ней участвовали около 80 человек. Спасатели нашли обломок палки для скандинавской ходьбы, однако экспертиза не обнаружила на нём генетических следов членов семьи. Во время работ специалисты установили блокпост, чтобы ограничить доступ посторонних в район поисков.

Затем спасатели вновь обследовали местность с 17 по 21 июня и с 10 по 12 июля. Они проверяли лесные тропы, тайгу и расположенные в районе пещеры. Волонтёры «ЛизаАлерт» участвовали совместно с оперативными службами в шести поисковых операциях.

Следствие считает несчастный случай приоритетной версией исчезновения Усольцевых. Родственники семьи и некоторые опрошенные специалисты сомневаются в ней, указывая на то, что поисковики за год не обнаружили ни вещей, ни других достоверных следов пропавших.

Ранее сын Ирины Усольцевой Данил Баталов отказался обращаться в суд с заявлением о признании матери, отчима и младшей сестры умершими. Он объяснил это тем, что продолжает верить в то, что родственники могут быть живы. Баталов назвал такой шаг лицемерным, пока у него остаётся эта надежда. При этом юридически семья по-прежнему числится пропавшей без вести.