Пропавшую после ссоры с парнем москвичку нашли мёртвой в Москве-реке

В Москве нашли погибшей 30-летнюю Елизавету, которая пропала после ссоры с молодым человеком. По информации SHOT, тело девушки обнаружили в Живописного моста. До этого её несколько дней разыскивали родственники, полиция и добровольцы.

Елизавета перестала выходить на связь 21 октября. В тот вечер она возвращалась домой после тренировки в фитнес-клубе. Последний раз девушку видели неподалёку от станции метро «Аэропорт», после чего её следы потерялись.

По предварительным данным, незадолго до исчезновения москвичка поссорилась с возлюбленным. Когда девушка перестала отвечать на звонки и сообщения, молодой человек обратился за помощью в полицию. К поискам подключились волонтёры «ЛизаАлерт».

В ходе поисковой операции специалисты изучали записи камер наблюдения и пытались восстановить маршрут пропавшей. Позднее появилась информация, что похожую на Елизавету девушку заметили в районе Живописного моста. Спасатели обследовали акваторию Москвы-реки, однако первоначальные поиски результата не принесли.

Обстоятельства гибели москвички устанавливаются. Официальные выводы о причине смерти и событиях, предшествовавших трагедии, пока не опубликованы.