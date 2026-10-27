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Опубликовано 27 октября, 13:19

Пропавшую после ссоры с парнем москвичку нашли мёртвой в Москве-реке

Обложка © MAХ / Карта | Москва

Обложка © MAХ / Карта | Москва

В Москве нашли погибшей 30-летнюю Елизавету, которая пропала после ссоры с молодым человеком. По информации SHOT, тело девушки обнаружили в Живописного моста. До этого её несколько дней разыскивали родственники, полиция и добровольцы.

Елизавета перестала выходить на связь 21 октября. В тот вечер она возвращалась домой после тренировки в фитнес-клубе. Последний раз девушку видели неподалёку от станции метро «Аэропорт», после чего её следы потерялись.

По предварительным данным, незадолго до исчезновения москвичка поссорилась с возлюбленным. Когда девушка перестала отвечать на звонки и сообщения, молодой человек обратился за помощью в полицию. К поискам подключились волонтёры «ЛизаАлерт».

В ходе поисковой операции специалисты изучали записи камер наблюдения и пытались восстановить маршрут пропавшей. Позднее появилась информация, что похожую на Елизавету девушку заметили в районе Живописного моста. Спасатели обследовали акваторию Москвы-реки, однако первоначальные поиски результата не принесли.

Обстоятельства гибели москвички устанавливаются. Официальные выводы о причине смерти и событиях, предшествовавших трагедии, пока не опубликованы.

В Ачинске нашли мёртвой 16-летнюю студентку, пропавшую после встречи с другом
В Ачинске нашли мёртвой 16-летнюю студентку, пропавшую после встречи с другом

Ранее Life.ru сообщал о поисках 30-летней Елизаветы в Москве-реке после её исчезновения. Тогда водолазы обследовали акваторию возле Живописного моста, а полицейские и добровольцы пытались восстановить передвижения девушки по записям камер наблюдения.

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Наталья Демьянова
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