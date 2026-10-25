В Москве-реке ищут пропавшую после ссоры с парнем 30-летнюю москвичку

Маршрут девушки восстановили по записям камер видеонаблюдения. Сейчас поиски ведутся в акватории Москвы-реки, где предполагают обнаружить её тело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, девушка исчезла по дороге домой после тренировки. Вечером 21 октября Елизавета посетила спортзал, после чего около 22:00 направилась домой через парк «Берёзовая роща». С тех пор её местонахождение неизвестно. После исчезновения телефон девушки несколько раз появлялся в сети. Однако на звонки никто не отвечал. Молодой человек пропавшей обратился в полицию. К поискам подключились правоохранители и волонтёры, а родственники самостоятельно обследуют территорию парка, пытаясь обнаружить возможные следы девушки.