Боялась потерять сожителя: Мать оставленного у многоэтажки в Зеленограде младенца оказалась нелегалкой

В Зеленограде полицейские задержали иностранку, оставившую новорождённого сына возле жилой многоэтажки. Выяснилось, что 27-летняя женщина находилась в России незаконно. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём канале в MAX.

За нарушение миграционных правил задержанную привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Теперь ей предстоит ответить и за обстоятельства, при которых ребёнок оказался один на улице. Материалы проверки по факту оставления малыша в опасности передадут следователям для принятия процессуального решения.

Новорождённого обнаружили вечером 24 октября возле одного из домов Зеленограда. Малыша показали врачам, после чего поместили в специализированное учреждение. Личность женщины, родившей ребёнка, правоохранителям удалось установить в ходе проверки.