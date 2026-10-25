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Опубликовано 25 октября, 15:33

Боялась потерять сожителя: Мать оставленного у многоэтажки в Зеленограде младенца оказалась нелегалкой

Мать брошенного в Зеленограде младенца незаконно находилась в России

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Зеленограде полицейские задержали иностранку, оставившую новорождённого сына возле жилой многоэтажки. Выяснилось, что 27-летняя женщина находилась в России незаконно. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём канале в MAX.

За нарушение миграционных правил задержанную привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Теперь ей предстоит ответить и за обстоятельства, при которых ребёнок оказался один на улице. Материалы проверки по факту оставления малыша в опасности передадут следователям для принятия процессуального решения.

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Новорождённого обнаружили вечером 24 октября возле одного из домов Зеленограда. Малыша показали врачам, после чего поместили в специализированное учреждение. Личность женщины, родившей ребёнка, правоохранителям удалось установить в ходе проверки.

Больше новостей о происшествиях, поисках пропавших и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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