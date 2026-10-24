В Зеленограде прохожие нашли брошенного на улице месячного младенца

Месячного мальчика обнаружили одного на улице возле жилого дома в Зеленограде. Младенец был одет только в лёгкий комбинезон, рядом с ним никого из взрослых не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

Ребёнка заметили прохожие вечером 24 октября. Они сразу вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели мальчика, после чего его передали в специализированное учреждение.

Сейчас правоохранители выясняют, как месячный младенец оказался один возле жилого дома. В частности, устанавливаются личности его родителей и обстоятельства произошедшего. Проверку взяла на контроль московская прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге полиция нашла в полузаброшенном частном доме в Златоустовском переулке женщину с четырьмя детьми — двумя девочками 13 и 14 лет, годовалым мальчиком и трёхмесячным младенцем. В доме было только электричество, туалет на улице и антисанитария, дети не посещали школу и сад и не состояли на мед-учёте.