Семью-маугли с четырьмя детьми нашли в полузаброшенном доме в Екатеринбурге

Сотрудники полиции обнаружили в одном из частных домов в Златоустовском переулке Екатеринбурга женщину с четырьмя детьми. Семья жила в полузаброшенном строении в микрорайоне Автовокзал. Вместе с матерью находились две девочки 13 и 14 лет, годовалый мальчик и трёхмесячный младенец.

Условия, в которых проживала семья с четырьмя детьми в Екатеринбурге. Видео © УМВД по Екатеринбургу

Условия проживания оказались крайне тяжёлыми. В доме было только электричество, туалет находился на улице, а внутри царила антисанитария. Полицейские также выяснили, что дети не посещали школу и детский сад и не состояли на медицинском учёте.

Женщина рассказала правоохранителям, что семья существует на деньги, которые присылает её муж, находящийся на заработках. При этом у матери и детей не оказалось документов, подтверждающих законность их пребывания в России.

«В связи с отсутствием каких-либо документов, подтверждающих право нахождения данной семьи на территории России, полицейскими было принято решение о её депортации. Все мигранты были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в полиции Екатеринбурга.

Похожий случай весной произошёл в Уфе, где дети жили в доме, заваленном мусором, пока их мать тратила получаемые пособия на алкоголь. Ранее в Екатеринбурге также получила огласку история девочки-маугли, которую впоследствии приняли в семью местные жители.

Ранее в Уфе изъяли пятерых детей-маугли у пьющей матери. Прокуратура обнаружила видео, на котором говорится, что дети в возрасте от 3 до 15 лет не получают должного ухода и воспитания. Семья жила в антисанитарных условиях.