Антисанитария, грязь и алкоголь: В Уфе изъяли пятерых детей-маугли у пьющей матери

В Уфе социальные службы изъяли пятерых детей у матери, которая злоупотребила алкоголем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Башкирии.

Проверку организовали после сообщений СМИ. Надзорное ведомство обнаружило видеозапись, в которой говорится, что дети в возрасте от 3 до 15 лет не получают должного ухода и воспитания. Семья жила в антисанитарных условиях, мать злоупотребляла спиртным.

В ведомстве сообщили, что дети уже изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение. Местные издания пишут, что женщина может пропивать детские пособия. Прокуратура продолжает проверку информации о семье, которая является фактором в опасном социальном положении.

Ранее ребёнок-маугли нашелся в квартире, заваленной мусором, в Ленобласти. В Сестрорецке правоохранители спасли пятилетнего мальчика, родители которого уехали один под присмотром пьяного мужчины. Родителей ребенка дома не оказалось. В квартире на диване спал 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не является ни родственником, ни отцом мальчика.