Брошенного малыша нашли в коляске у мусорных контейнеров в Петербурге
Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
В Московском районе Санкт-Петербурга был найден младенец, оставленный в коляске. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Согласно предварительным данным, ребёнок был обнаружен 17 октября на улице возле жилого дома на Московском проспекте. Прокуратура проведёт расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего, и оценит работу органов, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.
По информации, полученной от источника РИА «Новости» в экстренных службах, младенцу, предположительно, около трёх месяцев. Коляска с ребёнком была найдена за мусорными контейнерами, о чем сообщили в полицию прохожие. В Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
А ранее в станице Архангельской Краснодарского края было обнаружено тело трёхлетней девочки, убитой собственным отцом. Мужчина сообщил, что ударил дочь по голове, вывез тело к реке Кубань и утопил его. При этом сначала подозреваемый утверждал, что оставил ребёнка у дома на Ростовской улице, пока ходил к гадалке, но впоследствии признался в совершении убийства.
