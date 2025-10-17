Брошенного малыша нашли в коляске у мусорных контейнеров в Петербурге

А ранее в станице Архангельской Краснодарского края было обнаружено тело трёхлетней девочки, убитой собственным отцом. Мужчина сообщил, что ударил дочь по голове, вывез тело к реке Кубань и утопил его. При этом сначала подозреваемый утверждал, что оставил ребёнка у дома на Ростовской улице, пока ходил к гадалке, но впоследствии признался в совершении убийства.