Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 12:49

В Дагестане мать выбросила младенца в канал сразу после родов

Тело новорождённого нашли в канале возле дагестанского села, мать задержана

Обложка © Макс / СУ СК РФ по Республике Дагестан

Обложка © Макс / СУ СК РФ по Республике Дагестан

Тело новорождённого ребёнка обнаружили в канале Старый Терек возле села Новосладковка в Дагестане, предполагаемую мать задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, женщина после рождения ребёнка избавилась от младенца, выбросив его в канал. Правоохранители установили личность матери и задержали её.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые экспертизы.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка)», — сказано в публикации.

Завёрнут в газету 1910 года и задушен бечёвкой: В Британии раскрыли тайну младенца под полом
Завёрнут в газету 1910 года и задушен бечёвкой: В Британии раскрыли тайну младенца под полом

Ранее на Камчатке объявили награду за сведения о подозреваемой в убийстве младенца. Тело мальчика обнаружили 6 марта 2024 года на свалке бытового мусора.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar