В Дагестане мать выбросила младенца в канал сразу после родов

Тело новорождённого ребёнка обнаружили в канале Старый Терек возле села Новосладковка в Дагестане, предполагаемую мать задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, женщина после рождения ребёнка избавилась от младенца, выбросив его в канал. Правоохранители установили личность матери и задержали её.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые экспертизы.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка)», — сказано в публикации.

Ранее на Камчатке объявили награду за сведения о подозреваемой в убийстве младенца. Тело мальчика обнаружили 6 марта 2024 года на свалке бытового мусора.