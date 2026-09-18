В Дагестане мать выбросила младенца в канал сразу после родов
Тело новорождённого нашли в канале возле дагестанского села, мать задержана
Обложка © Макс / СУ СК РФ по Республике Дагестан
Тело новорождённого ребёнка обнаружили в канале Старый Терек возле села Новосладковка в Дагестане, предполагаемую мать задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По предварительным данным ведомства, женщина после рождения ребёнка избавилась от младенца, выбросив его в канал. Правоохранители установили личность матери и задержали её.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые экспертизы.
«Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка)», — сказано в публикации.
Ранее на Камчатке объявили награду за сведения о подозреваемой в убийстве младенца. Тело мальчика обнаружили 6 марта 2024 года на свалке бытового мусора.
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