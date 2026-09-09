На Камчатке объявили награду за сведения о подозреваемой в убийстве младенца

Вознаграждение в миллион рублей обещают за сведения, которые помогут найти и задержать женщину, подозреваемую в убийстве новорождённого на Камчатке. О выплате, гарантированной региональным УМВД, напомнили в Следственном комитете.

Тело мальчика обнаружили 6 марта 2024 года на свалке бытового мусора. Ребёнок был завёрнут в пододеяльник с изображением леопардов.

По предварительным данным, младенец родился живым и доношенным в период с 15 февраля по 6 марта того же года. Возможной причиной смерти следствие считает переохлаждение.

Личность матери до сих пор не установлена. Следователи обратились к гражданам с просьбой сообщить информацию, которая поможет в её розыске.

Ранее семья пропавшей на Ставрополье 17-летней Алисы объявила награду в 500 тысяч рублей. Девушку ищут с 25 июня. По словам знакомых, она отправилась купаться с подругой, но не справилась с сильным течением. Родственники обещают выплатить деньги за достоверную информацию о её местонахождении.