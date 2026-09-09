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Опубликовано 9 сентября, 02:07

На Камчатке объявили награду за сведения о подозреваемой в убийстве младенца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вознаграждение в миллион рублей обещают за сведения, которые помогут найти и задержать женщину, подозреваемую в убийстве новорождённого на Камчатке. О выплате, гарантированной региональным УМВД, напомнили в Следственном комитете.

Тело мальчика обнаружили 6 марта 2024 года на свалке бытового мусора. Ребёнок был завёрнут в пододеяльник с изображением леопардов.

По предварительным данным, младенец родился живым и доношенным в период с 15 февраля по 6 марта того же года. Возможной причиной смерти следствие считает переохлаждение.

Личность матери до сих пор не установлена. Следователи обратились к гражданам с просьбой сообщить информацию, которая поможет в её розыске.

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Виталий Приходько
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