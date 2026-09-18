Завёрнут в газету 1910 года и задушен бечёвкой: В Британии раскрыли тайну младенца под полом

В британском городе Бишоп-Окленд (графство Дарем) завершилось необычное расследование, длившееся более двух лет. Коронер Криспин Оливер официально заключил, что обнаруженный под полом младенец, известный в материалах дела как «Малыш Окленд», был убит незаконно — его задушили бечёвкой, сообщает The Guardian.

Скелетированные останки нашли 29 июля 2024 года во время ремонта дома конца XIX века. Владелец здания Питер Муди укладывал новый пол на втором этаже и, подняв половицу, наткнулся на страшную находку. Ребёнок был завёрнут в пожелтевшую газету The Umpire, датированную июнем 1910 года — на момент обнаружения изданию было уже 116 лет. Интересная деталь: по данным переписи 1911 года, здание числилось как «dining rooms» — то есть столовая или кафе, а не частный дом.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что это был доношенный мальчик (38–40 недель беременности). Бечёвка была обвита вокруг его шеи три раза, затем завязана узлом и обвита ещё один раз. Однако из-за отсутствия мягких тканей эксперты не смогли определить, была ли петля затянута туго или свободно, а также установить точную причину смерти — она значится как «неустановленная». Специалисты также не смогли подтвердить, родился ли ребёнок живым или мертворождённым. Радиоуглеродный анализ дал широкий диапазон — с XVII века до 1955 года, но дата газеты сузила временные рамки до начала XX века.

Полиция провела ДНК-тестирование, однако результаты оказались неубедительными. После публичного обращения к общественности откликнулись две женщины, считавшие себя родственниками служанки, работавшей в доме. Но генетическая экспертиза не подтвердила родства. Детектив Мел Сазерленд назвал расследование «сложным и фрустрирующим», поскольку установить личность убийцы и мотивы преступления так и не удалось.

В апреле 2026 года «Малыша Окленда» с почестями похоронили на кладбище Бишоп-Окленда. Местные профессионалы — гробовщики, священники и работники кладбища — предоставили свои услуги бесплатно, чтобы отдать дань уважения безымянному ребёнку.

«Это ужасная вещь, которая произошла с беззащитным младенцем. Это случилось в нашем обществе. Но это случилось больше века назад, и очень трогательно, как общественность и отдельные люди в этом сообществе объединились, чтобы поступить правильно по отношению к Малышу Окленду», — заявил коронер Криспин Оливер, назвав дело «очень грустным и уникальным» с юридической и доказательной точек зрения.

Ранее в Дакке, столице Бангладеш, возле канала нашли сумку с расчленёнными останками неизвестной женщины. Внутри обнаружили голову, туловище и обе руки. Ноги погибшей пока не нашли.