Расчленённое тело женщины нашли в школьном портфеле у канала в Дакке

Расчленённые останки неизвестной женщины обнаружили в сумке возле канала в столице Бангладеш Дакке. Среди найденных частей тела были голова, туловище и обе руки, однако ноги погибшей пока не обнаружены, пишет Business Standard.

Страшную находку сделали 12 сентября в районе Адабор. Подозрительная сумка долго лежала возле канала неподалёку от местности Балур-Матх, прежде чем на неё обратили внимание прохожие.

Прибывшие на место полицейские оцепили территорию и начали поиски недостающих частей тела. Один из правоохранителей уточнил, что останки находились в сумке, похожей на школьный рюкзак.

Личность погибшей пока не установлена. К расследованию подключили сотрудников криминального розыска и Бюро полицейских расследований Бангладеш. Правоохранители также изучают записи с камер наблюдения, расположенных поблизости.

Ранее в Подмосковье арестовали 65-летнего мужчину по делу об убийстве и расчленении супругов. По версии следствия, обвиняемый застрелил семейную пару после конфликта, а затем закопал останки на своём участке.