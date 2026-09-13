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Опубликовано 13 сентября, 16:24

Расчленённое тело женщины нашли в школьном портфеле у канала в Дакке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Расчленённые останки неизвестной женщины обнаружили в сумке возле канала в столице Бангладеш Дакке. Среди найденных частей тела были голова, туловище и обе руки, однако ноги погибшей пока не обнаружены, пишет Business Standard.

Страшную находку сделали 12 сентября в районе Адабор. Подозрительная сумка долго лежала возле канала неподалёку от местности Балур-Матх, прежде чем на неё обратили внимание прохожие.

Прибывшие на место полицейские оцепили территорию и начали поиски недостающих частей тела. Один из правоохранителей уточнил, что останки находились в сумке, похожей на школьный рюкзак.

Личность погибшей пока не установлена. К расследованию подключили сотрудников криминального розыска и Бюро полицейских расследований Бангладеш. Правоохранители также изучают записи с камер наблюдения, расположенных поблизости.

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Николь Вербер
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