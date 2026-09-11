След сохранился 17 лет: Под Калининградом раскрыли старое убийство беременной девушки

Полицейские Калининградской области раскрыли убийство беременной девушки, совершённое ещё в 2009 году. Фигурантом уголовного дела стал 60-летний мужчина, которого суд отправил под стражу.

Тело девушки обнаружили в мае 2009 года в одном из парков региона. На погибшей нашли многочисленные ранения в области груди, спины и шеи. Тогда установить человека, причастного к преступлению, не удалось, и расследование на долгие годы фактически превратилось в «холодное дело».

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Вернуться к нему правоохранителям помогли современные криминалистические методы. Как сообщили в полиции, специалисты повторно исследовали сохранившиеся вещественные доказательства. На одежде погибшей обнаружили запаховые следы, которые, согласно заключению экспертов, совпали с образцами нынешнего обвиняемого.

Мужчину также проверили на полиграфе. По данным правоохранителей, его реакции на вопросы усилили подозрения оперативников. При этом результаты такой проверки сами по себе не устанавливают виновность и оцениваются вместе с другими материалами уголовного дела.

По версии следствия, в день убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с девушкой. Во время конфликта он якобы напал на неё и нанёс смертельные ранения. Точные обстоятельства произошедшего теперь предстоит установить в рамках расследования.

Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Окончательную оценку собранным доказательствам даст суд.

Подобные «холодные дела» в Калининградской области раскрывали и раньше благодаря повторным экспертизам старых улик. В 2020 году Life.ru рассказывал об убийстве 17-летней девушки, совершённом за 22 года до задержания подозреваемого: тогда выйти на предполагаемого преступника помогло совпадение генетического материала.