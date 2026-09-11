Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 08:56

След сохранился 17 лет: Под Калининградом раскрыли старое убийство беременной девушки

В Калининграде раскрыли убийство беременной девушки спустя 17 лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полицейские Калининградской области раскрыли убийство беременной девушки, совершённое ещё в 2009 году. Фигурантом уголовного дела стал 60-летний мужчина, которого суд отправил под стражу.

Тело девушки обнаружили в мае 2009 года в одном из парков региона. На погибшей нашли многочисленные ранения в области груди, спины и шеи. Тогда установить человека, причастного к преступлению, не удалось, и расследование на долгие годы фактически превратилось в «холодное дело».

Видео © МВД

Вернуться к нему правоохранителям помогли современные криминалистические методы. Как сообщили в полиции, специалисты повторно исследовали сохранившиеся вещественные доказательства. На одежде погибшей обнаружили запаховые следы, которые, согласно заключению экспертов, совпали с образцами нынешнего обвиняемого.

Следователи раскрыли убийство девушки из Благовещенска спустя 26 лет
Следователи раскрыли убийство девушки из Благовещенска спустя 26 лет

Мужчину также проверили на полиграфе. По данным правоохранителей, его реакции на вопросы усилили подозрения оперативников. При этом результаты такой проверки сами по себе не устанавливают виновность и оцениваются вместе с другими материалами уголовного дела.

По версии следствия, в день убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с девушкой. Во время конфликта он якобы напал на неё и нанёс смертельные ранения. Точные обстоятельства произошедшего теперь предстоит установить в рамках расследования.

В Курганской области спустя 21 год раскрыли убийство 16-летней девушки
В Курганской области спустя 21 год раскрыли убийство 16-летней девушки

Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Окончательную оценку собранным доказательствам даст суд.

Подобные «холодные дела» в Калининградской области раскрывали и раньше благодаря повторным экспертизам старых улик. В 2020 году Life.ru рассказывал об убийстве 17-летней девушки, совершённом за 22 года до задержания подозреваемого: тогда выйти на предполагаемого преступника помогло совпадение генетического материала.

Больше новостей о расследованиях и резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar