Во Владивостоке спустя 26 лет раскрыли убийство 19-летней девушки из Благовещенска. Под арест отправлены двое местных жителей, которым предъявлено обвинение по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в региональном Следкоме.

Следователи раскрыли убийство девушки из Благовещенска спустя 26 лет.

Весной 2000 года девушка приехала в Приморье, чтобы купить автомобиль. Двое знакомых убедили её, что смогут помочь с приобретением иномарки по низкой цене, и получили деньги. После этого они возили потерпевшую по Владивостоку на чужой машине, выбирая место для расправы. Следователи полагают, что преступление произошло возле золоотвала ТЭЦ-2. Там девушку ударили по голове тяжёлым предметом, а затем задушили. Тело спрятали неподалёку.

Подозреваемые и раньше фигурировали в материалах уголовного дела, однако утверждали, что не знают, куда пропала жительница Благовещенска. Расследование сдвинулось после повторной проверки материалов и появления нового свидетеля. Получив дополнительные доказательства, следствие добилось признательных показаний.

Фигурантам предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. На время расследования суд заключил их под стражу.

