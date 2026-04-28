В Курганской области спустя 21 год раскрыли убийство 16-летней девушки

В Курганской области раскрыли убийство и изнасилование 16-летней девушки, совершённые более 20 лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Преступление произошло в июне 2005 года. Тогда на обочине дороги Юргамыш — Красный Уралец нашли местную жительницу в бессознательном состоянии, с ножевыми ранениями и признаками насилия. Через несколько дней девушка умерла в больнице. Уголовное дело было возбуждено сразу, однако установить подозреваемого тогда не удалось. К расследованию вернулись в рамках работы по преступлениям прошлых лет.

По данным полиции, в день трагедии девушка села в автомобиль к 35-летнему мужчине, после чего они уехали в лесной массив. Там, как считают следователи, он совершил преступление, ранил потерпевшую ножом, а затем оставил её и скрылся.

Несмотря на тяжёлое состояние, девушка смогла выбраться из леса и дойти до дороги. Там её заметил очевидец, проезжавший мимо на автобусе.

Недавно полицейские и следователи установили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Сейчас ему 56 лет, он проживает в Кургане. Криминалистическая экспертиза показала совпадение его генетического профиля с образцом, ранее найденным на одежде погибшей. После этого мужчина, по данным МВД, признался в содеянном. Фигуранта подозревают по статьям об убийстве и изнасиловании. На время расследования его заключили под стражу.

Такие дела всё чаще удаётся раскрывать спустя годы благодаря развитию криминалистики. Следователи возвращаются к архивным материалам, заново проверяют вещественные доказательства и используют методы, которых на момент преступления ещё не было или которые были менее точными. Особенно важную роль играют генетические экспертизы: даже небольшой биологический след на одежде или предметах может помочь установить человека через десятилетия. Так, недавно в Иркутске раскрыли убийство разносчицы пенсий, совершённое 30 лет назад, а в Забайкалье спустя 20 лет раскрыли целую серию убийств тремя подростками.