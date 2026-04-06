Прокурор Кургана Виталий Долгушин ушёл в отставку

Прокурор Кургана Виталий Долгушин покинул свой пост. Об этом сообщили источники, приближённые к надзорному ведомству.

«Прокурор Кургана Долгушин ушёл с должности по истечении контракта. Он вышел на пенсию», — рассказали собеседники URA.ru.

В настоящее время ведётся подбор кандидатов на освободившееся место. Пока что исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель прокурора города Сергей Снежков.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что депутаты городского собрания единогласно проголосовали за досрочное освобождение председателя Владимира Токарева от должности. На внеочередном заседании, уточнил губернатор, рассматривался лишь этот вопрос.