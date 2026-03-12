Председатель горсобрания Курска Токарев отправлен в отставку

Депутаты городского собрания Курска единогласно проголосовали за досрочную отставку председателя Владимира Токарева. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, на внеочередном заседании рассматривался только один вопрос — освобождение Токарева от должности. Временно исполнять обязанности главы горсобрания будет его заместитель Елена Беседина. Окончательное решение по кандидатуре нового председателя примут позже. Губернатор подчеркнул, что произошедшее должно стать уроком для власти.

«Время «договорняков» и «властных междусобойчиков» на Курской земле закончилось. Никому не дозволено подрывать доверие людей к государству», — отметил Хинштейн.

Напомним, Хинштейн ранее заявлял о намерении добиваться оставки и исключения главы горсобрания Курска из «Единой России». Причиной стало нанесение ущерба репутации партии из-за скандала с уборкой снега: контракты с тремя подрядчиками досрочно завершили, а к работам привлекли компанию, учредителем которой является жена Токарева. Кроме того, вскрылись нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу Сейма.