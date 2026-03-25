Валентина Матвиенко прилетела в Курган с рабочим визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 марта начала рабочий визит в Курганскую область. В графике спикера верхней палаты — встреча с губернатором Вадимом Шумковым и посещение ключевых промышленных и социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы совета.

Матвиенко прибыла в Курганскую область с рабочей поездкой. Видео © Telegram / Совет Федерации

Вместе с губернатором Матвиенко осмотрела новую школу, построенную в областном центре по нацпроекту «Образование». Она побывала в кабинетах физики и робототехники, мастерских для уроков труда, актовом зале и столовой, а также пообщалась с педагогами и учениками.

В беседе со старшеклассниками спикер затронула тему телефонного мошенничества. Она предупредила, что злоумышленники, в основном с территории Украины, всё чаще втягивают подростков в преступные схемы, включая террористические акты, и призвала проводить разъяснительную работу с молодёжью.

В программе визита также значится посещение Курганского индустриального парка и областной клинической больницы, где Матвиенко планирует пообщаться с участниками спецоперации, проходящими лечение. Вместе с ней в регион прибыли глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор от Курганской области Елена Перминова.

Ранее Валентина Матвиенко назвала безобразием ситуацию с неработающими очистными сооружениями на Волге и призвала устроить «показательную порку» ответственным чиновникам. Поводом стал доклад главы Счётной палаты Бориса Ковальчука о проблемах в Кинешме Ивановской области.